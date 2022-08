France/Grand Est : Metz et Thionville seraient les villes les plus rentables pour investir en France

Selon la société Masteos, spécialisée dans l'investissement locatif clé en main, Thionville et Metz seraient particulièrement rentables pour les investisseurs, relate l'hebdomadaire La Semaine. La société a analysé les 500 plus grandes villes françaises et en a retenu dix répondant aux principaux critères d'investissement: un prix supérieur à 2 000 euros/m², un rendement moyen supérieur à 6%, un indice de tension locative maximal, un revenu médian supérieur à 23 000 euros, une population de plus de 40 000 habitants, davantage d'acheteurs que de vendeurs, ainsi que divers critères qualitatifs.