Montée en Ligue 1: Metz exulte mais «Bordeaux fera valoir tous ses droits»

Contrairement aux supporters du Havre, les fans du FC Metz ont bien attendu le coup de sifflet final pour envahir la pelouse du stade Saint-Symphorien et fêter la victoire et donc la montée en Ligue 1.

Pour les supporters comme pour les joueurs, le club jouera parmi l'élite la saison prochaine. «Pour nous, on est en Ligue 1. On a fait le travail et on va fêter ça», a lancé l'attaquant du FC Metz Georges Mikautadze. Pour le président du club, «On n'est pas à 100% mais à 99%». Le maire de la ville a lui donné rendez-vous aux Messins sur la place d'Armes samedi après-midi à 13h30 pour «rendre hommage aux Grenats».