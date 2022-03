Metz fait place nette pour les vélos et les piétons

La Ville a mis en service lundi dans son centre historique la première «zone de rencontre» de France où les piétons sont prioritaires et tous les véhicules limités à 20 km/h.

«Le concept de zone de rencontre est un compromis entre la zone piétonne, où la circulation des véhicules est interdite à l'exception de la desserte interne, et la zone limitée à 30 km/h, où les piétons sont tenus à emprunter les trottoirs et les passages qui leur sont réservés», a expliqué l'adjoint au maire chargé de l'Ecologie urbaine, René Darbois.

Au total, quatre places ont été classées en «zone de rencontre» par la nouvelle municipalité (PS) pour permettre une totale mixité entre tous les usagers sur la voirie urbaine, piétons, vélos, cyclomoteurs, voitures et transports en commun. «Sur ces places, les flux piétons sont importants mais il est impossible de s'y affranchir du trafic motorisé, du fait de la proximité d'équipements et de services qui attirent ou génèrent du trafic: édifices publics, zones de stationnement, commerces et établissements scolaires», a poursuivi l'adjoint Darbois.