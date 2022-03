Metz gagne encore et confirme son renouveau

Metz, grâce à sa nouvelle

victoire sur Strasbourg (2-3), ne sera pas, au final, la pire équipe de l'histoire de la Ligue 1.

Même si cela ne change rien au classement et au sort qui attend les Messins d'ici la fin de la saison, ce nouveau succès sonnait bien comme un immense soulagement pour le coach grenat: «Cette victoire est très importante car on a maintenant un point de plus que le pire total de Ligue 1 (17 points)», notera Yvon Pouliquen avant d'ajouter que «le pire record de victoires a lui aussi été battu».