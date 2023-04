Polémique en Moselle: Le concert de Bilal Hassani dans une église de Metz scandalise des catholiques radicaux

Alors que la polémique autour de son clip torride avec un acteur porno gay est à peine retombée, voilà que Bilal Hassani se trouve au cœur d'une nouvelle controverse. Le chanteur androgyne doit se produire ce mercredi soir (20h) en l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains, à Metz. Un concert qui scandalise des catholiques radicaux. Le collectif «Lorraine catholique» crie à la «profanation» et appelle les «chrétiens fidèles» à une prière collective devant la salle de concert, relate Le Républicain Lorrain.

Nichée au cœur de Metz, Saint-Pierre-aux-Nonnains n’est plus un lieu de culte depuis 1556. L'église a été cédée à la Ville en 1946 et transformée en lieu culturel. Elle fait partie de l’ensemble de l’Arsenal et forme la cité musicale-Metz.