Metz-Luxembourg: le trafic des trains encore très perturbé mercredi

Le mouvement de grève à la SNCF va continuer à avoir des conséquences importantes sur le trafic des trains entre Metz et Luxembourg, ce mercredi. Sur la soixantaine de trains prévus entre les capitales mosellane et luxembourgeoise, une trentaine circulera, selon la SNCF, soit globalement la même proportion que ce mardi. Entre 5h et 8h30, il faudra encore compter sur neuf trains contre 14 habituellement. Même chose entre 16h45 et 20h, dans l'autre sens: seul 10 trains sur 14 quitteront Luxembourg en direction de Thionville.