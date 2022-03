Ligue 1 : Metz tient le point du nul à Lille dans un match tendu

Le LOSC et le FC Metz se sont quittés dos à dos (0-0), vendredi. Les Lillois ont fini à 10, Frédéric Antonetti a été expulsé.

Habib Maïga (à droite) et les Messins ont été costauds sur la pelouse de Lille.

Sans envie et sans idées en première période puis en manque d'efficacité en seconde, le Losc a été accroché par une vaillante équipe lorraine et a encore perdu deux points précieux dans la course aux places européennes. Avec 21 unités au compteur, Metz reprend provisoirement la place de barragiste (18e) à Saint-Etienne grâce à une meilleure différence de buts.