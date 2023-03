Football/France : Metz, un week-end pour s'emparer de la 2e place de Ligue 2

Week-end de chassé-croisé dans le haut de tableau de Ligue 2: Bordeaux (2e) et Sochaux (3e), s'affrontent samedi (15h), tandis que le FC Metz (4e) se frotte au leader havrais, lundi.

Week-end de chassé-croisé dans le haut de tableau de Ligue 2? Bordeaux (2e) et Sochaux (3e), qui se tiennent en un point, s'affrontent en ouverture de la 27e journée dans le Doubs samedi (15h) tandis que Metz (4e) se frotte au leader havrais lundi. Les Sochaliens ont manqué une première occasion de dépasser le FCGB, le week-end dernier, en étant tenus en échec sur la pelouse de Caen (0-0) alors que les Girondins avaient eux mêmes été freinés par Saint-Etienne (1-1).

Une nouvelle chance s'offre au club d'Olivier Guegan, deuxième meilleure équipe à domicile derrière Le Havre et qui n'a plus perdu à Bonal, depuis le 20 janvier contre Caen. De leur côté, les Girondins (46 points) voudront certainement s'offrir un peu d'air. Car, en plus de Sochaux, Metz, vainqueur facile d'Annecy (3-0) lors de la 26e journée, s'est aussi rapproché de la place de dauphin.