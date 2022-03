Idée tourisme : Metz, une ville au carrefour de l'Europe

METZ - La capitale de la Lorraine se réinvente, offrant de nouveaux atouts en plus de son patrimoine historique et de ses espaces verts.

Le Centre Pompidou-Metz a ouvert ses portes en 2010. DR

Elle serait froide, bourgeoise et snob. La capitale lorraine traîne parfois derrière elle une réputation négative, pas totalement usurpée, il faut le reconnaître. Mais ces dernières années, portée par un incontestable dynamisme culturel et d'importants réaménagements urbains, cette réputation tend de plus en plus à devenir désuète.

De par son patrimoine architectural varié, hérité des différentes périodes de l'histoire qu'elle a traversées, ses nombreux espaces verts, ses événements populaires et culturels et son positionnement géographique (à moins d'une heure du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique), Metz ne manque pas d'atouts pour attirer les touristes et autres curieux.

Sa superficie n'étant pas particulièrement étendue, le promeneur pourra facilement en découvrir les sites principaux le temps d'une journée.

Une ville qui se réinvente

En plus de l'incontournable cathédrale Saint-Étienne, qui trône en face de l'hôtel de ville, il pourra découvrir l'opéra-théâtre et le temple neuf, ainsi que les différentes places. Réaménagées au profit des piétons ces dernières années, elles possèdent chacune leur propre personnalité. La place de la Comédie, spacieuse et fleurie, offre une somptueuse vue sur la cathédrale. La place de Chambre, propose bars et restaurants, devenant un vrai lieu de convivialité. La place Saint-Jacques, concentre historiquement un maximum de bars et de terrasses, alors que la nouvelle place de la République, se veut plus accueillante.

Si la période des fêtes de fin d'année voit traditionnellement les visiteurs abonder vers les principales artères commerçantes et le marché de Noël, l'ouverture du Centre Pompidou-Metz en mai 2010 a attiré plusieurs centaines de milliers de visiteurs dans la capitale lorraine, dont beaucoup de touristes étrangers découvrant la ville. L'art contemporain se démocratise, preuve en est le succès de la cinquième Nuit blanche organisée au début du mois, tandis qu'au niveau musical, les Trinitaires offrent leurs découvertes à un public jeune. Metz évolue, se réinvente, et chacun devrait y trouver son compte, en fonction de ses centres d'intérêt.

Cédric Botzung

Vivre au rythme de la culture Sujet d'admiration, de fierté mais aussi de critiques, le Centre Pompidou-Metz a concentré tous les regards depuis son inauguration en mai 2010. Si vous êtes pressé, allez au moins y jeter un œil pour son audace architecturale, et n'hésitez pas à visiter ses différentes galeries qui abritent des expositions temporaires. Pour les mélomanes en tout genre, l'Arsenal propose une programmation classique, jazz et world dans des salles à l'acoustique exceptionnelle, tandis que les Trinitaires offrent dans sa chapelle et son caveau une programmation pointue et pleine de découvertes.