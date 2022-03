Metz veut gagner son Paris

«Nous devons nous battre pendant 95 minutes. Après, je crois qu’on peut prendre les points là-bas. Nous n’avons rien à perdre. Pour nous, chaque rencontre est un match de coupe.»

Daniel Gygax et le FC Metz se déplacent à Paris, ce soir, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Quatre jours après leur cuisante défaite face à Monaco(1-4), les Grenats affronteront un PSG qui a vaincu la malédiction du Parc des Princes il y a dix jours en signant sa première victoire de la saison à domicile face à Lens (3-0).«Le maintien est encore possible et nous essayerons jusqu’au bout. On joue et on s’entraîne pour gagner les matches, tous les matches», expliquait hier Daniel Gygax, apparemment pas abattu par le début de saison catastrophique de son équipe qui pointe à la dernière place du classement avec huit petits points.