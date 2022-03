FC Metz : Metz voyagera léger

Le FC Metz sera privé de plusieurs joueurs clés, ce vendredi soir (20h30), à Guingamp.

Outre Frechaut (décollement aponévrotique) et Biancalani (entorse costale), le maître à jouer des Grenats, Johansen (hanche), sera lui aussi absent pour cette 29e journée de L2.

Ce match entre Guingamp (18e) et Metz (3e) peut s'assimiler à un choc des extrêmes entre une formation bretonne qui serait quasiment condamnée à la relégation en cas de défaite et des Lorrains qui se rapprocheraient encore un peu plus de la L1 en cas de succès.