Au Luxembourg: «Meurs, pauvre diable», «parasite»: l'affaire Jeff Dieschburg dérape sur les réseaux sociaux

«Traceur professionnel, plagiaire à plein temps. […] Envoyez-moi votre travail». Voici comment est présenté Jeff Dieschburg sur son faux profil Instagram. «C'est du cyberharcèlement», déplore le DJ et musicien Jimmy Harvey, qui a repéré le faux profil. Pour mémoire, l'artiste luxembourgeois avait été accusé en juin dernier d'avoir plagié une photo de l’artiste américaine d’origine chinoise Jingna Zhang. La justice luxembourgeoise a estimé la semaine dernière qu'il n'avait commis aucun plagiat.

Du côté de la partie adverse, Jingna Zhang est aussi la cible de violents messages. «Tu meurs d'une dépression sévère, pauvre diable, tu vas bientôt te sortir de la misère, lui lance par exemple un internaute sur Twitter. On va te mettre en prison». «Pourquoi les gens éprouvent autant de haine et de mépris contre les artistes? Je ne peux m'arrêter de trembler», a réagi la photographe. Interrogé, son avocat Me Vincent Wellens dit également envisager de porter plainte. En parallèle, il explique préparer le dossier pour l'appel. «Nous allons encore mieux décrire le processus de réalisation de la photo», dit-il. Rappelons que le tribunal a estimé que la photo manquait d’originalité pour pouvoir bénéficier d’une protection en vertu du droit d’auteur.