Meurthe-et-Moselle: Des bénéficiaires du RSA luttent contre le «non-recours» aux prestations sociales

Concrètement, des professionnels, citoyens bénévoles et membres du tissu associatif mèneront des opérations «d’aller vers» les personnes qui n’ont pas effectué la demande de prestations sociales auxquelles elles ont droit, comme le RSA, les allocations logement ou le minimum vieillesse. À l’échelle nationale, on estime entre 30 et 40% le taux de non-recours au RSA, et même à 50% celui du minimum vieillesse.

«Discours politiques culpabilisants»

De premiers ateliers ont débuté mardi et seront poursuivis par une coformation d’environ un mois entre des professionnels du social et des citoyens volontaires, avant de débuter, en «novembre ou décembre», l’expérimentation de l’opération «Territoire zéro non-recours» pour laquelle la Meurthe-et-Moselle a été retenue pour une durée de trois ans.

Pour le premier temps d’échange, organisé au Centre social Jéricho de Saint-Max, trois groupes (deux de professionnels du social, et un d’habitants et bénéficiaires du RSA) ont réfléchi séparément sur trois questions, pour définir le «non-recours», en expliquer les raisons et imaginer comment y mettre fin. Lors de la restitution, Moussa, qui n’a pas donné son nom de famille, un allocataire du RSA engagé dans le projet, s’est dit «étonné de voir les points communs» entre les réponses des pros et celles des bénéficiaires, qui connaissent les freins et obstacles pour demander ces prestations.