Meurthe-et-Moselle : Un chauffeur de bus scolaire contrôlé positif au cannabis

Le chauffeur d'un bus scolaire a été contrôlé positif au cannabis mardi lors d'une vaste opération de contrôle des transports en commun et scolaires, à la gare routière de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), indique la police française.

L'homme, âgé de 56 ans, a aussitôt été interpellé et placé en garde à vue. Son permis a été suspendu pendant un an, précise France Bleu Lorraine Nord. Il est convoqué devant le tribunal, en février, pour consommation de stupéfiants et mise en danger de la vie d'autrui.