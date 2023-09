Meurtre au Luxembourg: Mort de Diana: l'instruction n'est toujours pas clôturée

Le 19 septembre 2022, stupeur à Mont-Saint-Martin, à quelques pas du Luxembourg, après la découverte du corps nu d'une femme décapitée et démembrée. Les enquêteurs identifieront la victime une quinzaine de jours plus tard: il s'agit de Diana, une Portugaise de 40 ans, domiciliée à Diekirch. Le 7 octobre, un homme de 48 ans était inculpé principalement d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation, et secondairement de meurtre, c'est-à-dire d'homicide volontaire.