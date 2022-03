Etats-Unis – Meurtre de George Floyd: trois policiers coupables

États-Unis : Meurtre de George Floyd: trois policiers coupables

Les trois policiers restés passifs lors de la mort de George Floyd en mai 2020 ont été reconnus coupables de ne pas avoir porté assistance à l’Afro-Américain.

La mort de George Floyd, filmée et mise en ligne, avait déclenché d’immenses manifestations contre le racisme et les violences policières en 2020.

La mort de George Floyd, filmée et mise en ligne, avait déclenché d’immenses manifestations contre le racisme et les violences policières dans tous les États-Unis et au-delà, à l’été 2020. Le procès de Tou Thao, 36 ans, Alexander Kueng 28 ans, et Thomas Lane, 38 ans, jugés à Saint Paul dans le nord des États-Unis, a duré environ un mois. Le jury a rendu son verdict après deux jours de délibérations.