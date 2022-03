Meurtres avec préméditation retenus contre le cuisinier

PARIS/ROESER -

Déféré lundi au parquet de Paris, David Rodrigues a été inculpé d'«assassinats». Il a été placé en

détention préventive.

David Rodrigues a «pété les plombs». Le 23 décembre, ce cuisinier de 36 ans travaillant à Roeser entre en contact avec deux prostituées thaïlandaises via des petites annonces à Paris. Le soir, peu avant 20 h, il commet l'irréparable et larde de coups de couteau les deux jeunes femmes dans un studio de la rue de Crussol (XIe arrondissement). C'est une voisine qui a découvert les deux femmes, dont l'une était à l'agonie.

Il semblerait en effet qu'en plus d'avoir tué ses deux victimes, David Rodrigues leur ait dérobé des objets personnels et une somme d'environ 1500 euros. Plus troublant, l'arme du crime a été retrouvée dans sa chambre d'hôtel parisienne après son interpellation samedi dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Un couteau que l'auteur présumé de ce double homicide a présenté aux enquêteurs comme un outil de travail.