Guy Trompat a été placé en détention provisoire jeudi pour «instigations à l’assassinat» contre des suspects du meurtre de son fils Kevin, retrouvé mort avec sa compagne Leslie début mars. Le procès de cet homme de 50 ans, placé en garde à vue mercredi , est renvoyé, à sa demande, au 2 juin. Dans l’attente de cette nouvelle audience, le père de sera incarcéré au centre pénitentiaire de Vivonne (Vienne). Le quinquagénaire est accusé d’avoir voulu faire tuer les jeunes hommes suspectés d’avoir assassiné Kevin et Leslie fin novembre, dans l’est du pays.

«J’ai payé des gens qui vont le faire, donc ça va se faire. Faut massacrer les cinq bâtards en prison pour Kevin et Leslie. Faut qu’ils crèvent (…) faut leur faire cracher le sang par les yeux. J’espère que des gens feront pareil avec leurs familles», aurait-il déclaré dans des vidéos, messages et photos publiés sur les réseaux sociaux. Une récompense de 100 000 euros aurait été offerte. «C’est pas moi qui ai proposé les 100 000 euros, je connais pas les gens qui l’ont dit», a assuré Guy Trompat jeudi, lors de sa comparution immédiate.

Écrasé par l’émotion, il a ajouté: «Tous les jours, je vais au cimetière voir mon fils. Ça m’a fait péter les plombs», rapporte «Le Parisien». Guy Trompat, qui était incarcéré pour «violences volontaires» au moment des meurtres de Leslie et Kevin, risque une peine de dix ans d’emprisonnement pour les faits qui lui sont reprochés. Devant les juges, le quinquagénaire a demandé à recevoir des soins, évoquant des pensées suicidaires. «Je prends n’importe quoi… J’ai envie de me faire du mal tout seul», a-t-il confié. Les traits tirés, la voix à peine audible, Guy Trompat a ajouté: «Je n’ai plus mon enfant, je suis en train de débloquer.»