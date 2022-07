Japon : Meurtrier de sept personnes en 2008, il a été exécuté

En 2008, Tomohiro Kato avait poignardé des gens au hasard dans un quartier de Tokyo, faisant sept morts et dix blessés.

Âgé de 25 ans au moment des faits, Tomohiro Kato avait foncé en plein jour sur des passants avec un camion de deux tonnes avant de sortir du véhicule et de poignarder des gens au hasard dans la foule, avec une lame à double tranchant, faisant sept morts et dix blessés. Il avait déclaré à la police qu’il était «fatigué de vivre» et qu’il était venu «pour tuer, n’importe qui».