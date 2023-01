Chasse à l'homme : Meurtrier en Allemagne, il a été arrêté en Moselle

Il avait sauté par la fenêtre du tribunal de Ratisbonne, en Bavière, jeudi dernier, et s'était enfui: Rachid C., un Algérien de 40 ans a finalement été interpellé à Farébersviller lundi soir, peu après 18h par les brigades de recherche et d'intervention de Strasbourg et de Metz, ont indiqué nos confrères de France Bleu Lorraine Nord.