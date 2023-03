Rockhal: Meute vous embarque dans les raves techno des années 1930

Concert

La basse vibre, les confettis scintillent et les uniformes rouges éclatent dans la lumière stroboscopique. Avec son mélange explosif de techno entraînante hypnotique et de musique de fanfare expressive, la fanfare techno MEUTE crée un grand buzz à travers les continents depuis 2016. Les onze musiciens de Hambourg dans leurs vestes rouges emblématiques aiment briser les règles et défier les frontières. Ce qui a commencé comme une petite expérience dans les rues du quartier de St.Pauli est rapidement devenu un phénomène mondialement acclamé et a conduit à des performances conjointes avec des artistes tels que Laurent Garnier, Stephan Bodzin, Flume, Solomun et Marc Rebillet.