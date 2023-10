Mexique: Au moins 16 morts, dont 12 policiers, dans deux attaques armées

Deux attaques armées ont fait au moins 16 morts, dont 12 policiers, lundi dans deux États du sud-ouest du Mexique en proie à la violence liée au trafic de drogue, selon les autorités locales. Une patrouille de police a été attaquée dans la ville de Coyuca de Benitez, dans l’État de Guerrero, faisant au moins 11 morts, selon le bureau du procureur local. Quatre civils et un policier ont également été tués lors d’une autre attaque armée dans la ville de Tacambaro, dans l’État voisin de Michoacan.

La presse locale affirme que ce secrétaire local à la sécurité, identifié sous le nom d’Alfredo Alonso Lopez, ainsi qu’un autre fonctionnaire local, ont également été tués. «Nous n’avions pas eu connaissance de menaces contre des fonctionnaires» de Coyuca de Benitez, a affirmé Alejandro Hernandez. Le procureur adjoint n’a pas fourni de détails sur les circonstances de l’attaque, mais la presse locale a indiqué qu’il s’agissait d’une embuscade. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent plusieurs personnes en uniforme, allongées face contre terre, les mains liées, et apparemment sans vie.

Taux d'homicides multiplié par trois

L’attaque dans l’État voisin de Michoacan a fait cinq morts et deux blessés lorsque des hommes armés ont attaqué le frère du maire de la ville de Tacambaro, selon le bureau du procureur local. Un employé de restaurant et un policier municipal figurent parmi les victimes, tandis que le frère du maire a été blessé. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit des hommes armés ouvrir le feu avant de s’enfuir à bord de plusieurs véhicules.