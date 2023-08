Mexique: Nabilla en a pris plein les yeux face au Chichén Itzá

Nabilla se la coule douce au Mexique actuellement. Depuis plusieurs jours, celle qui se dit pudique avec ses enfants est en vacances dans ce pays d’Amérique. Outre les plages de sable blanc, elle a découvert deux incontournables de l’État du Yucatán: le site archéologique de Chichén Itzá et les cénotes. La maman de Milann et de Leyann a été impressionnée.

Sur une autre image, on voit son mari, Thomas, s’initier aux us et coutumes locales avec des indigènes. Dans un troisième post, on découvre l’influenceuse franco-suisse de 31 ans au cœur d’un cénote, un gouffre rempli d’eau dans laquelle on peut nager. Son homme en a d’ailleurs profité. On ignore toutefois si Nabilla a également piqué une tête.