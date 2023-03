Rockhal : Mezerg et son style électronique unique sont de retour au Luxembourg

Concert

Mezerg, instrumentiste aux multiples talents, est un pionnier de la technologie musicale moderne et l'un des musiciens les plus créatifs que vous puissiez rencontrer. Mains et pieds liés à son instrument, il crée de la musique électronique à partir d'éléments inattendus, avec des rythmes allant du funk à l'acid techno, en improvisant avec des claviers, des pédales d'effets et le thérémine qui est devenu emblématique de son projet. Mezerg fusionne l'électronique et l'acoustique pour créer une performance live impressionnante et unique que l'on ne peut quitter des yeux. Entre house music et performance acoustique, cet homme-orchestre de la vie nocturne rend hommage aux bars de jazz et aux boîtes de nuit de ce monde, avec un tourbillon d'énergie et de sons irrésistibles.