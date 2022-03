Automobile : MG poursuit sa percée en Europe

Après sa reprise par le géant chinois SAIC en 2005, MG poursuit sa renaissance en Europe.

La marque anglaise, autrefois connue pour ses roadsters, fait son trou avec ses SUV électrifiés. Elle a triplé ses ventes sur un an sur le Vieux Continent en 2021, avec 52 000 immatriculations, dont 731 pour le Belux (65 au Luxembourg), où elle est distribuée par Astara.

«Pour l’instant, les deux tiers des ventes se font à des sociétés. Il faut percer sur ce marché, porte d’entrée vers les particuliers», expose Bart Hendrickx, responsable des relations publiques au Belux. Pour y parvenir, MG a notamment passé un accord avec le loueur de véhicules Arval dans six pays, dont le Grand-Duché.

La marque compte pour l’instant sur quatre modèles, et un cinquième est attendu cette année. Le SUV compact ZS EV, 100% électrique, a inauguré le retour en Europe. Restylé l’an passé, il représente le plus gros des ventes. 2021 a vu les arrivées du SUV familial Marvel R, 100% électrique, et le MG EHS complète la gamme avec de l’hybride rechargeable.