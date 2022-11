France : «Mia s’est changée en rat et je me suis mis à l’écraser avec les pieds»

Un jeune homme de 26 ans a été condamné lundi à Melun (près de Paris) à douze mois de prison dont neuf avec sursis probatoire pendant deux ans. Il devra par ailleurs suivre un traitement psychiatrique, indemniser les victimes et travailler. Jason* n’aura plus jamais le droit de posséder un animal et s’est vu confisquer le sien. «Je regrette profondément ce que j’ai commis mais, ce jour-là, je n’étais pas dans mon état normal. (…) J’ai commis un truc que je n’aurais jamais pensé faire, moi qui n’ai jamais écrasé un chat ou un renard sur la route», a déclaré le jeune homme au tribunal.