Miam!: Qu’est-ce que renferme ce morceau de pâte?

On dirait une petite tourte. S’agirait-il en fait d’un chausson ou peut-être d’une calzone? Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet objet culinaire non identifié suscite la curiosité.

Pour en avoir le cœur net, une seule solution, mordre dedans. Cheddar fondu, bœuf, oignons et pickles résolvent le mystère: il s’agit d’un hamburger. L’enseigne parisienne Disco Burgers, ouverte depuis juillet, revisite ce classique en proposant trois variantes (bœuf, agneau et végétarien) dans une ambiance seventies. Leur point commun? Ils sont tous scellés. Aux oubliettes la sauce qui coule, le cornichon qui se fait la malle et les doigts luisants de gras.