Basketball: Miami créé l’exploit à Milwaukee et affrontera New York

Miami Heat v Milwaukee Bucks - Game Five

Enorme surprise dans la nuit de mardi à mercredi en play-off NBA: le Miami Heat de l'intenable Jimmy Butler a éliminé Milwaukee (126-28 ap) pour rallier les demi-finales de la Conférence Est, où il affrontera New York. À l’Ouest, Golden State a réussi le break à Sacramento (116-123) et Memphis obtenu un sursis contre les Lakers (116-99).

Vainqueur après prolongation, au terme d'une rencontre encore étouffante, Miami est devenu la sixième équipe de l'histoire tête de série No 8 à faire tomber la No 1. Qui l'eut cru il y a dix jours quand les Floridiens ferraillaient laborieusement pour sortir des barrages? «Notre saison a été faite de hauts et de bas, nous avons été dans des situations difficiles, mais nous nous sommes battus, nous savions que nous avions ce qu'il fallait pour revenir en meilleure forme», a déclaré Gabe Vincent (22 points).