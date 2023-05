Basketball: Miami met la pression sur Boston dès l’entame de série

Le Miami Heat (tête de série No 8) a pris une première option dans la finale de la Conférence Est de la NBA en allant s'imposer dans le match I à Boston, tête de série No 2 (116-123), dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans le sillage de Jimmy Butler, auteur de 35 points, et grâce à un troisième quart-temps de feu, le Miami Heat a entamé la série victorieusement face aux Celtics, qui les avait battus la saison dernière au même stade des play-off.

Dans cette rencontre, Butler, outre ses 35 points, a réussi 7 passes décisives et 6 interceptions, et pris 5 rebonds. Bam Adebayo l'a bien secondé en réussissant 20 points et en prenant 8 rebonds. Max Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin et Kyle Lowry ont ajouté 15 points chacun.