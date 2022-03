Miaow Miaow: «La musique doit rester un plaisir»

LUXEMBOURG - Le groupe luxembourgeois Miaow Miaow s'est prêté à une interview très personnelle.

«L'essentiel»: D'où vient le nom Miaow Miaow?

Miaow Miaow: Le nom doit être compris au second degré. Il ne veut rien dire en fait. On a fait une liste et gardé le plus ridicule.

Quelles sont vos influences musicales?

Un mélange général de ce qui se fait sur la scène indie, sans oublier tout ce qui vient de la D.C. Scene. Le premier album du groupe Weezer, bien que moins connu, nous a aussi influencés, tout comme le groupe Modest Mouse.

Comment écrivez-vous vos chansons?

En deux mois on a écrit et enregistré 14 chansons, celles qui se trouvent sur notre album actuel. On n'est pas du genre à passer des heures à trouver une mélodie. Il faut que ça sorte droit du ventre. L'improvisation est notre atout numéro un.

Qu'est-ce qui manque comme soutien au Luxembourg?

Et bien tout d'abord des maisons de disques et des studios capables de faire face à la concurrence étrangère. Les contacts nécessaires sont très difficiles à trouver, ce qui pousse beaucoup de groupes à se tourner vers l'étranger. Les producteurs luxembourgeois on tendance à avoir peur de signer un groupe luxembourgeois, car ils estiment qu'il ne durera pas de toute façon. L'Atelier contribue beaucoup au soutien des jeunes groupes locaux avec sa politique de leur ouvrir les portes.

Comment l'album a-t-il vu le jour sans maison de disques?

On a un technicien du son parmi nous, ce qui facilite déjà les choses. Sinon, on fait de l'autopromotion et on vend nos CD nous-mêmes via notre site Internet ou bien aux concerts. Notre album actuel ne doit pas être vu comme étant notre premier. On le considère plutôt comme une démo afin de promouvoir le groupe.

Pro ou amateur?

On voudrait bien faire de la musique en tant que professionnels, mais on ne vendra pas notre âme pour le succès. La musique doit rester un plaisir avant tout. À part ça, il ne faut jamais abandonner et sauter sur chaque occasion qui se présente.

Quelles sont vos attentes pour l'avenir?

Tout d'abord le plaisir. Continuer à aimer ce qu'on fait. On ne veut pas jouer le jeu du marché de la musique afin de devenir plus populaires. On veut continuer à faire de la musique parce qu'on aime la musique. On a aussi prévu de donner plusieurs concerts dans des endroits plus petits et plus indépendants à l'étranger.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes aspirants musiciens?

Restez vous-mêmes. Ne perdez jamais vos objectifs de vue. Faites de la musique pour le plaisir, tout en restant ouverts à des changements. Ne reculez pas devant de nouvelles expériences.

Ça fait quoi de partager la scène avec des cadors comme les Kaiser Chiefs ou Keane?

Il n'y avait pas vraiment un contact entre nous. Ça nous a servi de promo bien sûr, mais sans plus. Ces groupes agissent dans d'autres sphères que nous. Si nous on rate un concert, on s'en fout, car ça n'aura pas vraiment d'incidences sur notre carrière. Par contre, les grands groupes risquent gros et sont sous un stress constant. Avec les Modest Mouse, on a quand même pu bien discuter et échanger certaines d'idées.

Quand pourra-t-on vous voir de nouveau sur scène?

Probablement pas avant mars 2008. On aura un nouveau guitariste, car le nôtre doit malheureusement nous quitter. Son emploi du temps ne lui permet plus de gérer deux groupes, vu qu'il fait en premier lieu partie de Mutiny on the Bounty. Alors on va d'abord essayer de reformer l'unité avec notre nouveau membre et ensuite prévoir des concerts et un nouveau CD probablement.

Voulez-vous faire passer un message à nos lecteurs?

Vu qu'on ne se voit pas vraiment comme politiquement engagés, on ne préfère pas faire la morale aux gens. Mais il y aurait un petit message quand même: arrêtez de dire qu'il n'y a rien au Luxembourg à part les banques. Ouvrez les yeux et faites votre propre choix. N'attendez pas l'opinion de MTV.

Pour conclure, achetez notre CD et soyez gentils avec les chats... Miaow Miaow!