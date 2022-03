Michael Jackson est-il encore vivant?

Alors que la star n’a toujours pas été enterrée, une nouvelle rumeur affirme que le «roi de la pop» serait encore vivant. Une vidéo montrant un homme sortir du bus du légiste buzze sur le web.

Lorsque des célébrités décèdent de manière subite, il arrive souvent que des rumeurs circulent et prétendent que la star est en fait encore en vie mais cachée dans un endroit reculé, méconnu de la plupart.

C’est maintenant le cas avec Michael Jackson. À l’origine de cette rumeur, une vidéo-amateur mise en ligne sur les plateformes de partage et reprise dans les médias américains.

On y voit un bus de médecin-légiste s’arrêter dans un sous-sol. Un homme en costume attend le véhicule puis ouvre la porte arrière. Et, surprise, un homme avec un sac sur la tête sort du bus et s’engouffre rapidement dans un bâtiment.