Jennifer Batten : «Michael Jackson n’était pas un gros buveur de bière»

Elle fut longtemps la guitariste de Michael Jackson. Depuis, Jennifer Batten continue à jouer avec les plus grands et à aligner les projets. Jeudi, elle est l’invitée du 112.

On passait énormément de temps à répéter. Je me souviens que pour la tournée «Bad», on a répété plus de deux mois non-stop. Forcément, ça crée des liens. Après les concerts ou pendant les déplacements en général, c’était toujours extrêmement tendu à cause des fans qui le harcelaient. Il avait une trentaine de personnes qui veillaient à sa sécurité, à son bien-être, et souvent, il ne dormait même pas dans le même hôtel que nous. Mais, je ne dirais pas qu’il était distant, plutôt très professionnel. Excepté quelques virées à Disneyland, il ne sortait pas avec nous en boîte ou dans les bars. Cela aurait déclenché des émeutes. Et de toute façon, Michael n’était pas un gros buveur de bière (rires).