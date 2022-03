Michael Schumacher a failli mourir

Le septuple champion du monde de Formule 1 a révélé dans un entretien à la télévision allemande qu'il avait senti son cœur cesser de battre après son violent accident sur le circuit de Silverstone en 1999.

«Soudain, j'ai senti que ma fréquence cardiaque diminuait et d'un coup, mon cœur a cessé de battre complètement. Tout est devenu noir», a déclaré Schumacher dans un entretien qui sera diffusé mardi soir sur la chaîne publique ZDF.

«A ce moment-là, j'ai pensé que c'est ce qu'on devait ressentir quand on est en route vers l'au-delà», a poursuivi le pilote allemand qui avait violemment heurté une barrière de sécurité au volant de sa Ferrari. «Je ne sais pas combien de temps, j'étais parti, s'il s'agissait simplement d'une simple défaillance ou d'un état de choc. Je sais juste que mon cœur a arrêté de battre. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti», a-t-il ajouté.

Schumacher a qualifié son accident «d'expérience intéressante». Victime d'une fracture de la jambe droite, il a manqué les six Grands Prix suivants alors qu'il pointait à la deuxième place du Championnat du monde derrière le tenant du titre, le Finlandais Mika Häkkinen.

Par ailleurs, «Schumi», 40 ans depuis le 3 janvier, a répété qu'il n'avait pas l'intention de reprendre sa carrière, scénario de moins en moins évoqué même dans la presse populaire allemande. «J'ai fait cela pendant seize ans et ce qui me motivait n'était simplement plus là», a expliqué l'Allemand qui occupe depuis son départ à la retraite fin 2006 un poste de conseiller de l'écurie Ferrari.