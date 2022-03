Départ pour rejoindre Mercedes : Michael Schumacher a le feu vert

L'écurie Ferrari a annoncé lundi qu'elle n'empêcherait pas le départ chez Mercedes de l'Allemand, conseiller de la scuderia depuis la fin de sa carrière de pilote.

"S'il prend un autre chemin, notre accord ne sera alors plus valable", a affirmé Luca di Montezemolo, président de Ferrari, sur la BBC. "On ne peut pas travailler avec un concurrent et avec nous en même temps. Je n'ai pas encore parlé de cette affaire avec lui. Il n'est qu'un ami cher, pas un membre de notre équipe. Il est consultant pour nos voitures citadines", a ajouté le dirigeant italien.