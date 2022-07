Escroquerie à la FIFA : Michel Platini et Sepp Blatter acquittés en Suisse

Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, le Suisse Sepp Blatter, ont été acquittés vendredi, en Suisse, dans l'affaire d'escroquerie qui a brisé en 2015 les ambitions du Français d'accéder à la tête du football mondial. Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone n'a pas suivi les réquisitions du parquet, qui avait requis mi-juin respectivement un an et huit mois de prison avec sursis, alors que les deux accusés clamaient leur innocence.