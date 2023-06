Michel Vaillant aux prises avec une tueuse à gages

Lors des 24 heures du Mans, l’adrénaline se trouve à côté de la course, dans la dernière aventure de Michel Vaillant, «La cible». Suite directe du tome précédent «Cannonball», l’aventure combine des luttes politiques et des thématiques d'actualité à l’univers de la course automobile. Steve Warson, qui tient le véritable premier rôle au point d’éclipser Michel Vaillant, est visé par des groupes ultranationalistes et suprémacistes américains, depuis qu’il est devenu sénateur démocrate du Texas.