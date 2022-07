Bande dessinée: Michel Vaillant confronté à une épreuve moderne

Des défis de l'époque

En plus de ne pas respecter les règles de circulation, le sage Michel Vaillant doit composer avec le sabotage et le piratage informatique, qui s’inscrivent dans un acte terroriste. Le héros semble mal à l’aise dans ce monde ultraconnecté qui lui est étranger. Heureusement, il peut compter sur le soutien de son fils Patrick, as de l’informatique et très présent dans cette aventure. L’opération antiterroriste est quant à elle en partie gérée par… le sénateur Warson! Le vieux comparse de Michel s’est en effet lancé dans la politique.