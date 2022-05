En Belgique : Michelle Martin sera définitivement libre cet été

L'ex-femme de Marc Dutroux, condamnée à 30 ans de prison en 2004, aura purgé toute sa peine dans quelques semaines.

Une nouvelle qui n'a pas étonné le père de Julie, kidnappée avec son amie Mélissa. Toutes deux étaient mortes de faim et de soif dans la cache de Marc Dutroux à Marcinelle. «J’apprends que Michelle Martin aura purgé sa peine et bénéficiera d’une liberté totale après avoir laissé mourir de faim et de soif ma fille Julie et son amie Mélissa. Ne soyez surtout pas choqués, c’est tout à fait normal. C’est notre système judiciaire qui le permet», a-t-il écrit sur Facebook.