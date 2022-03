Beyoncé : «Michelle Obama brille comme une lueur d'espoir»

La chanteuse a fait l'éloge de Michelle Obama. L'ancienne First Lady est en effet l'une des personnalités les plus influentes du monde, selon le classement 2019 du «Time».

Elle a donc exprimé sa gratitude envers celle qui montre son courage, son honnêteté, et son empathie en tant que femme noire, donnant ainsi un excellent exemple à sa fille de sept ans, Blue Ivy, ainsi qu'à ses deux jumeaux, Sir et Rumi. «Je suis si reconnaissante que mes filles et mon fils vivent dans un monde où Michelle Obama brille comme une lueur d'espoir, qui nous inspire tous à être meilleurs et à faire mieux», a-t-elle écrit.

Elle a aussi décrit l'importance de voir une femme noire et forte à la Maison Blanche, ajoutant que «qu'elle ressemblait, par sa façon de marcher et de parler, avec ce ton chaud mais plein d'autorité à nos mères et nos sœurs. Elle était forte et ambitieuse, et donnait son avis sans sacrifier son honnêteté ou son empathie. Cela demande du courage et de la discipline». Elle a ensuite expliqué qu'elle était «honorée» de connaître Michelle Obama, rappelant son travail caritatif auprès des jeunes, et le succès de «Devenir», ses mémoires.