Michelle Obama, une fashionista?

Les médias américains ont passé au crible la garde-robe de la future First Lady. Michelle Obama mise sur la couleur.

Lorsqu’un journaliste tente de faire parler la First Lady au sujet de son style, celle-ci répond sobrement: «J’ai appris à miser sur la couleur et à choisir des coupes et des modèles dans lesquels je me sens bien». Ni plus ni moins.