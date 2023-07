Actrice oscarisée: Michelle Yeoh s'est mariée après… 19 ans de fiançailles

Enfin! Ils se sont dit «oui», 19 ans après la demande en mariage. Michelle Yeoh et Jean Todt se sont mariés à Genève, révèle l'ancien pilote de F1 brésilien Felipe Massa, qui a partagé des photos de la noce sur son compte Instagram.

Il publie notamment le faire-part de mariage, qui raconte la romance. «Nous nous sommes rencontrés à Shanghai le 4 juin 2004. Le 26 juillet 2004, Jean Todt a proposé à Michelle Yeoh de l'épouser et elle a dit OUI! Aujourd'hui, après 6 992 jours, entourés d'une famille et d'amis aimants, nous sommes heureux de célébrer ensemble ce moment spécial», est-il écrit.

Fête dans leur manoir suisse

Paris Match rappelle que l'actrice avait qualifié la première rencontre, en Chine, de «conte de fée». Sur les photos partagées par l'ancien pilote, elle tient l'Oscar qu'elle a remporté il y a quelques mois pour son rôle dans le film «Everything Everywhere all at once». La Malaisienne est d'ailleurs la première actrice sacrée meilleure actrice.