Au Luxembourg : Mickael, 14 ans, est porté disparu depuis mercredi

LUXEMBOURG – La police lance un appel à témoins pour tenter de localiser un adolescent porté disparu depuis mercredi matin, dans le sud du Luxembourg.

Où est passé Mickael Teixeira Ferreira? Le jeune homme de 14 ans n'a pas été vu depuis mercredi 8h et la police lance un appel à témoins pour tenter de le retrouver.

D'après la police, l'adolescent parle le luxembourgeois, le français, l'allemand et le portugais. Au moment où il a disparu, il portait peut-être un pull blanc avec une inscription noire, un tee-shirt gris, un pantalon en jean foncé et des chaussures noires avec une bande brune et un «N» blanc.