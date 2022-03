Mickels a gagné la finale de la «Star Academy»

Dans une huitième saison où Joanna était la grande favorite, c’est tout de même une relative surprise de voir le trophée dans les mains de Mickels. Surtout face à Alice, qui a été sauvée les cinq fois où elle fut nominée.

Cela dit, au cours de l’émission, Mickels aura réussi à faire la différence. Il était de loin plus charpenté pour gagner que la mignonne Alice. Et puis, c’était aussi le couronnement d’une belle saison au cours de laquelle Mickels a réussi tous ses duos avec des artistes confirmés (de Lenny Kravitz à Tina Arena, en passant par Victoria Abril, Laura Pausini ou Seal). Il y avait donc une logique de le voir gagner vedndredi soir.

Juste avant de recevoir son trophée, Mickels a précisé qu’il avait 39º de fièvre en entrant sur scène. Il empoche donc 500 000 euros pour faire son premier album. C’est Rihanna qui a annoncé son nom et Christophe Maé qui lui a remis son trophée. «Je me suis posé la question si ça valait la peine de faire la «Star Academy». Ce soir, je réponds oui. Je vous aime », a déclaré le vainqueur ému.

Si l’on revient sur cette finale, on félicitera Mickels pour son énergie impressionnante et communicative dans «Let Me Entertain You» de Robbie Williams. On a été touché par la chanson qu’il a chantée, les yeux dans les yeux, à sa petite amie, Romane, présente sur scène. En revanche, on oubliera son duo dramatique pour les oreilles avec Véronique Sanson sur «Vancouver». Avec ce bémol que, sur ce coup-là, Mickels n’était pas fautif…