Mickey Rourke triomphe même sans couronne

Mickey Rourke a été privé à la Mostra de Venise d'une récompense pourtant amplement méritée.

Et comme le film d'Aronofsky a été couronné du premier prix, impossible pour Rourke de se voir décerner la récompense du meilleur acteur, et ce malgré une performance hallucinante et un retour en force d'un acteur plus si «bankable» que ça.