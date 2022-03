Australie : Microsoft, Apple et Adobe doivent justifier les prix

Les trois groupes américains ont été convoqués lundi devant un comité parlementaire chargé d'enquêter sur les prix des biens technologiques en Australie, souvent plus chers qu'ailleurs.

Selon l'association Choice, les Australiens payent en moyenne 73% plus cher les téléchargements sur iTunes qu'aux États-Unis, 69% plus cher les produits liés aux ordinateurs et 232% plus cher les jeux à télécharger sur les PC. Les logiciels de bureau sont vendus 34% plus cher qu'aux États-Unis. Apple et Microsoft ont d'ores et déjà indiqué au comité que la différence de prix s'explique par plusieurs facteurs, dont le transport, les taxes locales et les taux de changes.