Microsoft donne du relief à vos photos

Disponible gratuitement depuis jeudi, le nouveau logiciel gratuit Photosynth permet de transformer des clichés numériques classiques en une scène 3D.

Le principe: fournir au logiciel un jeu de photos prises dans un même lieu et Photosynth analysera chaque photo pour identifier les similitudes avec les autres. Il exploitera ensuite ces données pour déterminer où la photo a été prise par rapport aux autres.

Il recréera alors l’environnement et l’utilisera comme un canevas sur lequel il posera les photos. L'utilisateur peut alors naviguer en faisant défiler les photos à 360° ou en zoomant.

Windows XP et Vista au préalable

Si le service est pour l'instant en anglais, Microsoft travaille à une version française et le service devrait de plus être bientôt accessible depuis le site msn.com.

Seul bémol, le logiciel ne tourne que sur les systèmes d’exploitation Windows XP et Vista. Microsoft recommande également d'être équipé d'un PC doté d'un Go de Ram et de 64 Mo de mémoire vidéo.