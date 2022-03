Internet : Microsoft et Okta confirment avoir été la cible de pirates

L’équipe de cybercriminels Lapsus$ a revendiqué le vol du code source de produits du géant technologique américain et de données du spécialiste de l’authentification en ligne.

L’équipe de pirates de Lapsus$, qui a récemment ciblé Nvidia, Ubisoft et Samsung, a revendiqué de nouvelles attaques contre Microsoft et Okta, société américaine spécialisée dans la gestion des accès et l’authentification en ligne. Captures d’écran à l’appui, les cybercriminels ont récemment indiqué dans leur canal Telegram s’être introduits dans les systèmes du géant technologique Microsoft pour y récupérer une partie du code du moteur de recherche Bing, de Bing Maps, de l’assistant virtuel Cortana et de plus de 250 autres projets.