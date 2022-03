Microsoft offre de racheter Yahoo! pour concurrencer Google

Le géant américain des logiciels a offert vendredi de racheter Yahoo!, numéro deux mondial de la publicité en ligne pour 44,6 milliards de dollars, afin de rivaliser avec Google.

Devant cette offre au prix fort - supérieur de 62% à son cours en clôture de la veille - Yahoo! est resté prudent, se bornant à répondre peu après qu'il "l'examinerait très attentivement".

Le groupe de logiciels domine le monde des micro-ordinateurs mondiaux avec ses logiciels Windows et Office, mais n'est qu'un nain dans la publicité en ligne. Il justifie son offre par le fait que ce marché "croît à un rythme très rapide et passera de 40 milliards de dollars en 2007 à 80 milliards en 2010".

Croissance du marché de la publicité en ligne

Selon lui, un mariage des deux groupes rivaliserait avec "l'acteur dominant" de la publicité en ligne - Google, que Microsoft ne cite pas nommément - et permettrait à Microsoft de s'engager sur un nouveau modèle: celui des logiciels disponibles sur internet et financés par la publicité.

"Aujourd'hui, le marché de la publicité en ligne est de plus en plus dominé par un acteur. Ensemble, Microsoft et Yahoo! peuvent offrir un choix concurrentiel tout en répondant mieux aux besoins des clients et des partenaires", a déclaré Microsoft dans son communiqué. Google encaisse environ un tiers des recettes mondiales de publicité en ligne, loin devant Yahoo! qui en empoche moins de 15%. Microsoft est très loin derrière.

Microsoft a proposé un rachat moitié en cash et moitié en actions, équivalent à 31 dollars par actions Yahoo!, soit 62% de plus que le cours jeudi soir. L'offre a fait s'envoler le titre Yahoo! de plus de 50% à l'ouverture de Wall Street, signe que les marchés y croient. Mais ils jugent l'achat cher: l'action Microsoft baissait elle de 4,77%, à 30,95 dollars vers 15H30 GMT.

Premier essai raté

Microsoft a aussi révélé avoir déjà essayé en vain de racheter Yahoo! fin 2006-début 2007, mais que sa cible avait repoussé ses avances en raison du "potentiel de hausse" de l'action du groupe. "Une année a passé, et la situation concurrentielle n'a pas changé", lance Microsoft sans détours. Cette petite phrase est à la fois un aveu d'échec de la part Microsoft face à la montée de Google et une allusion aux déboires de Yahoo!, qui s'est fait de plus en plus distancer par Google et vu chuter son cours boursier.

Microsoft s'est fait pressant, en proposant une rencontre "dès que possible" et en laissant entendre qu'il en appellerait directement aux actionnaires de Yahoo! en cas de refus. Les analystes estiment que Microsoft, qui tire plus de 80% de ses recettes de la vente de ses logiciels Windows et Office, doit se diversifier, car il est menacé par l'émergence des logiciels gratuits sur l'internet, comme ceux lancés justement par Google ces derniers mois.

Rapprochement stratégique

Récemment, son PDG Steve Ballmer avait surpris en affirmant que, dans les prochaines années, Microsoft voulait à terme réaliser 25% de son chiffre d'affaires dans la publicité en ligne. Une alliance entre Microsoft et Yahoo! les rapprocherait sérieusement de Google, même s'ils resteraient clairement derrière le leader mondial. "Microsoft fait face à une pression croissante de Google, et cette initiative est audacieuse", d'autant que M. Ballmer "n'aime pas ce genre de grosses acquisitions", a commenté Michael Gartenberg, du cabinet Jupiter Research.

"Il est aussi clair qu'une fusion avec Yahoo! ne va pas nécessairement être la panacée qui résoudra tous les problèmes de Microsoft. Ce seront les détails qui compteront, surtout voir comment ces deux groupes si différents pourront réunir leurs efforts", a-t-il dit. Dans une conférence téléphonique, les dirigeants de Microsoft ont reconnu vendredi que leur groupe pourrait ainsi miser sur le nouveau modèle des logiciels en ligne financés par la publicité.

"Cette annonce est une étape majeure dans la transformation de Microsoft", a commenté M. Ballmer. "Cela permettra une synergie entre logiciels et revenus publicitaires". "Les utilisateurs de Windows veulent en service en ligne, il y aura un Office en ligne, et un Windows en ligne", a-t-il promis. "Nous aurions pu engager des ingénieurs, mais pendant ce temps notre concurrent (encore une allusion à Google, NDLR) continue de grossir".