Microsoft veut vous transformer en manette de jeu

Avec Project Natal pour la Xbox 360, la société de Redmond pourrait faire débuter une nouvelle ère des jeux vidéo, en transformant votre corps en un véritable outil de jeu.

Composé d’une caméra avec reconnaissance faciale, d'un capteur de profondeur, d'un microphone capable de situer les voix et un processeur, «Project Natal» est destiné à équiper toutes les consoles Xbox 360 et permettra de jouer sans aucune manette. Il suffira ainsi de bouger les bras et les jambes pour que les mouvements soient immédiatement interprétés à l’écran par le nouveau dispositif de Microsoft, qui se présente sous la forme d’une barre noire à poser sous le téléviseur.