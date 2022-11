«Midterms» : «Livide», Donald Trump «criait sur tout le monde»

Un «nouveau chef du parti républicain»

La victoire la plus éclatante de la nuit côté conservateur reste celle de Ron DeSantis, 44 ans, triomphalement réélu gouverneur de Floride. Il est le principal et le plus solide adversaire de Donald Trump dans la course à l’investiture républicaine pour la présidentielle de 2024. Sa large victoire face au démocrate Charlie Crist cimente son statut d’étoile montante, et déjà un éditorial publié par Fox News mercredi matin couronnait M. DeSantis comme nouveau «chef du Parti républicain».